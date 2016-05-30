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محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء الكوري

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محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء الكوري محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء الكوري

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس سموه بقصر البحر يويل هو نائب رئيس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية بجمهورية كوريا  الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب سموه بالوزير الكوري وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا وسبل دعمها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط استراتيجية قوية وصداقة متميزة.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في ضوء حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات وتقوية أواصر الصداقة بينهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

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