بالصور..وقفة احتجاجية للصحفيين على سلالم النقابة احتجاجا على احتجاز يحيى قلاش

نظم العشرات من الصحفيين، وقفة احتجاجية ،مساء اليوم الاثنين على سلالم النقابة،احتجاجا على احتجاز النقيب يحيي قلاش والسكرتير العام جمال عبدالرحيم ووكيل النقابة خالد البلشى.>رفع المشاركون في الوقفة لافتات منها "قوله للنيجاتيف جوه وزارته حبس الصحفى بيساوى إقالته، الصحافة ليست جريمة حبس الصحفى عار وخيانه"، كما رددوا هتافات منها "اكتب على حيطة النقابة هى كفالة ولا إتاوة، حرية حرية، اكتب على حيطة الزنزانة حبس الصحفى عار و خيانة".

"الصحفيين": طلبنا لقاء النائب العام لبحث أزمة احتجاز النقيب وعضوى المجلس

>