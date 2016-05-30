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عميد إعلام الجامعة البريطانية:الثورات العربية غير مكتملة ولم تحقق أهدافها

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عميد إعلام الجامعة البريطانية:الثورات العربية غير مكتملة ولم تحقق أهدافها عميد إعلام الجامعة البريطانية:الثورات العربية غير مكتملة ولم تحقق أهدافها
قال الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إن الثورة هى الخروج عن سلطة دولة ما لتأسيس سلطة جديدة، وعادة ما تكون هناك اضطرابات فى تلك الفترة، وأن ثورات الربيع العربى ثورات غير مكتملة لأنها لم تحقق الأهداف التى خرجت لها الجموع العريضة، على الرغم من التفاؤل فى بداية الثورة لدور الإعلام لحشد الناس، لكن مع الأيام ثبت أن هناك مبالغات فى ذلك بسبب عدم وجود قوة قادرة على بناء سلطة جديدة .

وأضاف "شومان"، خلال ندوة المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، بعنوان "الإعلام من الثورة إلى الدولة"، أن بداية الثورة حدث ضعف وغياب لسلطة الدولة، فبدأنا نشهد زيادة ملحوظة فى القنوات والصحف الخاصة دون تدقيق فى مصادر تمويلها وآليات عملها، ففشل الدولة فى ليبيا وسوريا واليمن انعكس على مجمل أوضاع الإعلام فى الدول الثلاثة، بسبب حالات الانقسام الطائفية أو العرقية فى تلك البلدان .

وأوضح "شومان"، أن الوضع فى وتونس كان أفضل بكثير لأن الدولة فى البلدين بدأت تستعيد قدرتها على ضبط المشهد السياسى والإعلامى، فهناك محاولات فى مصر وتونس لضبط الإعلام وأحيانًا تقييده، مؤكدًا أنه على الرغم من شكاوى الصحفيين من بعض التجاوزات إلا أن حال الإعلام أفضل بكثير من أيام مبارك .


>- بدء ندوة "الإعلام من الثورة للدولة" بالمركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية
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مصر 365

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