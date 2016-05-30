وزير التعليم يشيد بوكيل الوزارة بكفر الشيخ ويستجيب لطلب تغيير رؤساء 3 لجان

أشاد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، خلال الفيديو كونفرانس، بالدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبالدور الذي قامت به خلال امتحانات الشهادة الإعدادية والابتدائية، وامتحانات النقل وتطبيق القرار الجمهوري 101 الخاص بمنع الغش ومعاقبة من يسهل الغش بغرامة تصل لـ50 ألف جنيه والحبس يصل لمدة عام.

واستجاب الوزير لطلب وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالموافقة على تغيير رؤساء ثلاث لجان منتدبين لامتحانات الثانوية العامة من محافظة البحيرة لمحافظة كفر الشيخ، لقرب المسافة بين المحافظتين، ومن السهل التعرف على رؤساء اللجان من قبل الأهالي.

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