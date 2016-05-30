محافظ المنوفية: صرف تعويضات لكل المتضررين من تنفيذ مسار الطريق الإقليمى الدائرى

عقد اليوم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اجتماعا بحضور اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ومصطفى بيومى سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس صبحى عبد الخالق نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى وأعضاء مجلس النواب، عن مركزى الباجور وأشمون، ومأمور مركز أشمون والمستشار الهندسى للمحافظة ورؤساء مركزى اشمون والباجور، ومندوب مديرية الطرق والنقل ومدير عام مياه الشرب والصرف الصحى ومدير عام المساحة ومدير مديرية الزراعة ـ وذلك لمناقشة مسار الطريق الإقليمى بقريتى مؤنسة وتلوانة بحضور عدد من مواطنى القريتين.

وطالب المواطنون بقرية مؤنسة بتنفيذ المسار البديل الذى تم اعتماده، لأنه الأقل ضررا على الجميع دون تمييز، وكذلك طالب عدد من مواطنى قرية تلوانة التأكيد على تنفيذ المسار المعتمد من القوات المسلحة وليس المسار البديل.

فيما أكد نائب رئيس هيئة الطرق على أنه سيتم صرف التعويضات لكافة المواطنين بغض النظر عما إذا كان المبنى مخالف أو غير مخالف، وأنه سيتم إرسال خطاب غدا من الهيئة للمحافظة بهذا الشأن .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن هذا مشروع قومى يخدم المصلحة العامة، لذا يجب أن يخضع الجميع لتنفيذه دون محاباة لأحد أو تمييز، وأن الجميع أمام القانون والدولة سواء، موضحا أنه سيتم تنفيذ المسار البديل بقرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون على 43 منشأه دون تمييز، وتعويض المواطنين بإعطاء أرض بديلة عن كل منزل تمت إزالته أو إزالة جزء منه.

كما أمر عبد الباسط بنزول لجنة غدا مكونة من استشاريى هيئة الطرق ومهندسى المساحة للبدء فى تحديد المسار بقرية مؤنسة على أرض الواقع ووضع الحديد.

وشدد المحافظ على تنفيذ المسار المعتمد للقوات المسلحة بقرية تلوانة التابعة لمركز الباجور دون تغيير، موجهاً بضرورة التنسيق بين مديرية المساحة وهيئة الطرق ومديرية الأمن، لوضع الحديد لتحديد المسار للبدء فى التنفيذ وتطبيق القانون على من يعترض التنفيذ بكل حسم.

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