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"الزراعة" تدشن برنامجا إرشاديا بالوادى الجديد للتوعية بأهمية المحاصيل البديلة للأرز

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"الزراعة" تدشن برنامجا إرشاديا بالوادى الجديد للتوعية بأهمية المحاصيل البديلة للأرز "الزراعة" تدشن برنامجا إرشاديا بالوادى الجديد للتوعية بأهمية المحاصيل البديلة للأرز
قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن المديرية تنفذ برنامجا إرشاديا لتوعية مزارعي مركز بلاط بالمحاصيل البديلة للأرز، في إطار خطة نشر الوعي بضرورة ترشيد مياه الري، والذى يضم تنفيذ سلسلة ندوات لتوعية المزارعين بزراعة محاصيل الذرة الشامية، وأهميتها الاقتصادية، كبديل اقتصادي لمحصول الأرز، خاصة بعد قرار وزير الزراعة، باستلام الذرة الشامية من الفلاحين.

أضاف عبد الوهاب أنه سيتم عقد ندوة الخميس القادم ضمن فعاليات هذا البرنامج بقرية "تنيدة" بمركز بلاط لتعريف المزارعين بأهمية زراعة المحاصيل البديلة للأرز الذى تم حظر زراعته حفاظا على مياه الخزان الجوفى من الإهدار.


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