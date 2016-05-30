إخماد حريق نشب بأشجار نخيل فى إدفو بأسوان

تمكن رجال الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق، شب بزراعات نخيل بدائرة مركز إدفو لم يسفر عن حدوث أى إصابات، بينما أدى الحريق إلى تلف العشرات من أشجار النخيل.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بأسون، يفيد بنشوب حريق بأشجار نخيل على مساحة نصف فدان تقريبا، ناحية "الكلح" بالقرب من خط الديكوفيل غرب مركز إدفو، تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، لمكان البلاغ، حتى تمت السيطرة على النيران وجارٍ تقدير الخسائر، تحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة.

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