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النيابة تتسلم تحريات الأمن العام بواقعة اتهام ضابطين و3 أمناء بتهريب سجين

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النيابة تتسلم تحريات الأمن العام بواقعة اتهام ضابطين و3 أمناء بتهريب سجين النيابة تتسلم تحريات الأمن العام بواقعة اتهام ضابطين و3 أمناء بتهريب سجين
تسلمت نيابة الدرب الأحمر تحريات الأمن العام فى واقعة اتهام ضابطى شرطة، و 3 أمناء بتهريب سجين من سجن الاستئناف بمنطقة الدرب الأحمر.

كانت نيابة الدرب الأحمر قد قررت حجز ضابطين من قوات الترحيلات، و 3 أمناء شرطة، على ذمة تحريات المباحث، فى واقعة هروب متهم من سجن الاستئناف بمنطقة الدرب الأحمر .

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من مأمور سجن الاستئناف يفيد هروب متهم من القوة المكلفة بترحيله، والمكونة من ضابطى شرطة و 3 أمناء، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

حجز ضابطين و 3 أمناء شرطة فى واقعة هروب متهم من سجن "الدرب الأحمر"
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