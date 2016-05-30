النيابة تتسلم تحريات الأمن العام بواقعة اتهام ضابطين و3 أمناء بتهريب سجين

تسلمت نيابة الدرب الأحمر تحريات الأمن العام فى واقعة اتهام ضابطى شرطة، و 3 أمناء بتهريب سجين من سجن الاستئناف بمنطقة الدرب الأحمر.

كانت نيابة الدرب الأحمر قد قررت حجز ضابطين من قوات الترحيلات، و 3 أمناء شرطة، على ذمة تحريات المباحث، فى واقعة هروب متهم من سجن الاستئناف بمنطقة الدرب الأحمر .

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغا من مأمور سجن الاستئناف يفيد هروب متهم من القوة المكلفة بترحيله، والمكونة من ضابطى شرطة و 3 أمناء، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

حجز ضابطين و 3 أمناء شرطة فى واقعة هروب متهم من سجن "الدرب الأحمر"

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