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اخبار السعودية .. محكمة سعودية تقضى بسجن ناشط سياسى ثمانية أعوام

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اخبار السعودية .. محكمة سعودية تقضى بسجن ناشط سياسى ثمانية أعوام اخبار السعودية .. محكمة سعودية تقضى بسجن ناشط سياسى ثمانية أعوام
قالت منظمة العفو الدولية إن محكمة فى المملكة العربية قضت بسجن عضو فى منظمة مستقلة معنية بحقوق الإنسان ثمانية أعوام فى أحدث حكم بالإدانة يصدر ضد أعضاء المنظمة.

كان عبدالعزيز الشبيلى هو العضو المؤسس الوحيد لجمعية الحقوق المدنية والسياسية فى السعودية، والتى تعرف باسمها العربى المختصر (حسم)، الذى لم يكن وراء القضبان.

قالت منظمة العفو الدولية إن الشبيلى حوكم أمس الأحد من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة - التى أنشئت للنظر فى قضايا الإرهاب لكنها تستخدم بشكل متزايد ضد النشطاء السياسيين الذى يعتبر عملهم خطرا على الأمن القومى.

أضافت منظمة العفو الدولية أن الشبيلى منع أيضا من السفر إلى الخارج لمدة ثمانى سنوات عقب إطلاق سراحه ومن الكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تضمنت التهم الموجهة إليه "التواصل مع منظمات أجنبية" وتزويد منظمة العفو الدولية بمعلومات لاستخدامها فى تقاريرها.
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مصر 365

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