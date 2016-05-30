حسين الجسمي يطلق حسابه على السناب شات

في سابقة تعد الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، دشّن الفنان الإماراتي حسين الجسمي حسابه الرسمي في التطبيق العالمي SnapChat باهتمام خاص من شركة SnapChat العالمية، وأعلنه من خلال الحفل العالمي الأول للشركة في الشرق الأوسط والعالم العربي، الذي عقد في أكبر مركز تسوق في الشرق الأوسط «دبي مول» بإماراة دبي، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومؤسس SnapChat إيفان سبيجل، مع صاحب فكرة الحفل الشيخ ماجد الصباح، بالإضافة إلى أشهر النجوم المُتابَعين على SnapChat إلى جانب أبرز الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء إعلان إطلاق حساب الجسمي في SnapChat بشكل مفاجئ، لم يتم الإعلان عنه قبل الحفل، حيث أعلن عنه في الختام من خلال كلمة ألقاها الشيخ ماجد الصباح، وعرض اسم حسابه aljassmisnap، فاجأه بعدها الجسمي أمام الجمهور الكبير من الحاضرين في دبي مول، وأمام أكثر من 200 مليون مشاهد في حول العالم، تابعوا أحداث الحفل بشكل مباشر في حساب SnapChat وعدد من المواقع الإلكترونية العالمية، وقال كلمة أمامهم وبعد عرض ما تضمن في حسابه، مرحباً بجميع الحاضرين الإعلاميين والفنانين والمؤثرين: «أهلا بكم جميعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد الذي عودنا نحن الإماراتيين وأمام العالم أجمع على الوقوف في المركز الأول دائماً، واليوم وأقولها مفتخراً أصبحنا أيضاً المركز الأول في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم تطبيق SnapChat العالمي»، خاتماً زيارته وتواجده في الحدث الذي حمل متابعة واهتمام جميع رواد التواصل الاجتماعي المختلف.