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شيرين عبد الوهاب: أقدمت على الانتحار

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الإثنين 30-05-2016 15:13

وصفت المطربة عبد الوهاب قرار اعتزالها بأنّه كان بمثابة انتحار بالنسبة لها، موضحة تفاصيل ما حصل في لقاء تلفزيوني حيث قالت إنها أرسلت رسالة صوتية للصحافي ربيع هنيدي، لكنه لم يتريّث ونشرها لرغبته بتحقيق سبق صحفي، وهو ما لم تفعله الإعلامية نضال الاحمدية التي أرست لها الرسالة نفسها ولم تنشرها إلا بعدما اتصلت بها للاطمئنان عليها أولاً بحسب شيرين.
وأكدت شيرين أنّها تعلمت بعد ذلك أن تفكر جيداً قبل إصدارها أي قرار.
من جهة ثانية، كشفت شيرين أنّها بصدد العودة إلى السينما من خلال فيلم جديد لم تكشف عن تفاصيله كما قالت إنها تعدّ لألبوم غنائي.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد أحيت مؤخراً حفلاً ناجحاً في مهرجان موازين في المغرب.

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سيدتي

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