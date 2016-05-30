بلقيس تقدم لعريسها عهود الزواج: ستظل طفلي الصغير

المعتاد أن يقدم العريس لعروسه الوعود والأماني بحياة جميلة وسعيدة، ولكن النجمة بلقيس أخذت زمام المبادرة، وقدّمت أول عهود زواج معلنة بين نجمات الغناء العربي، عبر حسابها الموثق على "إنستقرام"، وتضمنت العهود رسائل مبطنة لكل من انتقد الزيجة أو طعن في أصول العروسين.

بلقيس نشرت صورة لافتة لها وهي بأحضان عريسها وعلقت عليها قائلة: أعدك بان ننشيء عائلة هادئة هانئة يسودها الكثير من الحب والطمأنينة.. بعيدة كل البعد عن مهاترات المجتمع وعنصرية البعض المقيتة.. أعدك بان نكون يدا واحدة في السراء وفي الضراء وان نراقب بَعضُنَا سويا ونحن ننجح ونعلو يوما بعد يوم نشد على أيادي بَعضُنَا..أراك تكبر كل يوم أمامي بطموحاتك وارى تحقيقها مقبلا صوبك.. لن نلتفت لمن يود تجريحنا او إحباطنا طالما ان النوايا صافية ومحبين لبعضنا وراغبين في غد افضل.. سأحتفظ بك بعيدا عن أعين الفضوليين والمتربصين منهم بعد ان اشهرنا ارتباطنا للملأ..لست زوجي فقط.. بل طفلي الصغير الذي لن يكبر أبدا.. بلقيس