منة شلبي: لهذا السبب أتواصل مع شيرين عبد الوهاب يومياً

واحدة من أهم نجمات الفن العربي، وخلال فترة وجيزة جداً اعتلت السوق الفني ولم تعد فقط تحصد آراء إيجابية من النقّاد بل امتدّ الأمر أن تحصد الجوائز والتكريمات. وفي الأشهر القليلة الماضية، كرّمت أكثر من مرّة عن مسلسل "حارة اليهود" الذي قدّمته في رمضان الماضي. واستطاعت أن تحصد عن فيلمها "نوارة" جائزة أفضل ممثلة من أهم مهرجانين عربيين "دبي وتطوان"، وكرّمت أيضاً في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وأصبحت منّة شلبي سيدة الساحة الفنية حالياً. "سيدتي" التقتها في الحوار التالي:

ما سر علاقتك المتينة بالمطربة شيرين عبد الوهاب؟

الحب والصدق. وجدت في شيرين «أطيب قلب»، فهي لا يهمّها على الإطلاق سوى أن تعيش في هدوء تام وسعادة. و«لازم» ألتقي بها وأذهب إليها ونلتقي بشكل مستمر. كما أنني أتواصل معها هاتفياً بشكل يومي.

كيف تعاملت مع خبر اعتزالها؟

لم أصدّق طبعاً. ودون أن أرجع إليها، كان كل من يتحدّث إلي أقول له: «شيرين روحها في الغنى وهترجع».

لكنها قامت بتهنئتك وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حصولك على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان تطوان «مبروك لصديقتي وحبيبتي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان ‫تطوان، تستاهليها بجدارة شرفتي بلدنا ‫‏مصر»؟‬‬

طبعاً فرحت جداً لأنها جاءت من أعز الناس. كما أن شيرين دائماً تشاهد أعمالي وتقول رأيها بصراحة، وبالتالي فرحتها بالجائزة كانت كبيرة. وهي دائماً تشجّعني على المزيد من النجاح.

كيف ترين صوت شيرين عبد الوهاب؟

أعتبرها من أفضل الأصوات التي غنّت، وشهادتي هذه ليست لأنها صديقتي بل شهادة كل الجمهور والنقاد. وحالة الحب التي ظهرت عقب قرار اعتزالها المؤقت أكبر دليل، وشيرين صوت مصر وهي فنانة نادرة جداً.

وما رأيك في أدائها التمثيلي في مسلسل «طريقي» الذي قدّمته العام الماضي؟

نجحت باقتدار في التمثيل لأنها اجتهدت على الشخصية. وكان المسلسل من أنجح الأعمال الفنية في رمضان وأتمنى أن تكرّر التجربة.

أجري زاد

مع تألّقك فنياً هل أصبحت تطلبين مبالغ مادية كبيرة جداً أم أن أجرك مازال ثابتاً؟

أجري زاد بشكل طبيعي، فالأجر يتحدّد من السوق ولاسيما أنه يخضع لمعايير العرض والطلب، لكنني لا أطلب مبالغ خيالية. وكل ما أسعى إليه حالياً هو تقديم أعمال جيدة. ومن الممكن أن أعترض إذا كان العمل لا ينفق عليه بشكل جيد، وبالتالي سوف يؤثّر على جودته، لكن من الممكن أن أتغاضى عن زيادة أجري لو أنني أنني سأقدّم عملاً جيداً.

هل من الممكن أيضاً أن تشاركي في أعمال بطولة جماعية أم أنك قرّرت أن تشاركي في أعمال بطولة فردية فقط؟

لا أحسب المشاركة بالكمّ ولكن بالكيف. ولا يوجد عندي عقدة البطولة المطلقة لأنني أنظر فقط إلى طبيعة الشخصية التي أقدّمها. فإذا وجدتها جيدة وكان العمل بطولة مطلقة، لا أمانع. أما إذا كان الدور بطولة مطلقة وضعيفاً، أرفضه.

سر «التاتو»

فجأة وجدت في يدها كلمة مكتوبة، فكان ضرورياً أن أسألها عن الكتابة وقلت لها ما هذه الكتابة؟

ضحكت وقالت: «تاتو» وليس اسم أحد، ولكن كتبت باللغة الإنجليزية successful and happiness، السعادة والنجاح. وأتمناهما لكل الناس.

برامج «التوك شو»

زادت في أوجاع الناس

ماذا تكره منة شلبي؟

لا أحب كلمة الكره ولا يمكن أن أسمح لنفسي أن أكره أي شخص. وأنا متسامحة جداً مع أي شخص تسبّب لي في أذى، وأرى أن الكره كلمة تقتل صاحبها، لكنني أرفض كل شيء يساهم في زيادة أزمات الناس وتعقيد حياتهم مثل برامج «التوك شو» التي ساهمت خلال الفترة الماضية في زيادة أوجاع الناس. وأنا شخصياً أصبحت أرفض مشاهدة برامج «التوك شو» نهائياً.

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