إيداع كهربائى ادعى أنه المهدى المنتظر مستشفى الصحة النفسية

أمر القاضى الجزئى بمحكمة قليوب بإيداع كهربائى لادعائه أنه "المهدى المنتظر" مستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يوما لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وقيامه بقتل جاره بـ10 طعنات، وعند تدخل الأهالى لإنقاذه أصاب 3 آخرين منهم بعدة طعنات بينهم شقيقه، وبمناقشة المتهم فى التحقيقات أخذ يهذى بكلمات غير مفهومة منها "أنا قاتل الشيطان.. أنا المهدى المنتظر".

بدأت تفاصيل الجريمة بوصول بلاغ للمقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز قليوب يفيد مقتل "رومانى.ن" 26 سنة "عامل"، وبانتقال رجال المباحث برئاسة العميد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى تبين أن الجثة ملقاة بالشارع وبها 10 طعنات، وأن المتهم "عمرو.ع" 33 سنة كهربائى جار المجنى عليه بنفس العقار، وأنه مصاب باضطراب نفسى منذ فترة، وأنه كان يدعى أنه "المهدى المنتظر"، وأحيانا يخرج فى الشارع عاريا تماما من ملابسه ويوم الواقعة شاهد المجنى عليه بصحبة زوجته فقام بمحاولة قتلها، وعندما هربت منه قام بالإمساك بزوجها وسدد له 10 طعنات فى البطن والظهر بالسكين فسقط قتيلا وسط بركة من الدماء، وأثناء محاولة الجيران الإمساك بالمتهم قام بإصابة 3 منهم بينهم شقيقه "أحمد".

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وردد كلمات غير مفهومة وتبين أنه مريض نفسى، وتم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية.

تحرر محضر بالواقة وبعرضه على النيابة العامة اعترف المتهم أمام محمد الرفاعى وكيل أول نيابة قليوب بقيامه بقتل المجنى عليه مدعيا أنه "المهدى المنتظر"، وأخذ يردد أنه "قاتل الشيطان"، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة برئاسة المستشار تامر محمود مختار رئيس النيابة وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية، وأمر القاضى الجزئى بمحكمة قليوب بإيداعه مستشفى الصحة النفسية لمدة 45 يوما، لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

- كهربائى يدعى أنه المهدى المنتظر ويقتل جاره بـ10 طعنات ويصيب 3 آخرين بقليوب