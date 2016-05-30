دراسة: تكاليف الرعاية الصحية تنخفض بشدة حال الإقلاع عن التدخين

أظهرت دراسة حديثة أن تكاليف الرعاية الصحية تنخفض بشكل ملموس وسريع عندما يقلع المدخنون عن التدخين.

ووجدت الدراسة أنه إذا أقلع عشرة بالمائة من المدخنين الأمريكيين عن هذه العادة وخفض بقية المدخنين استهلاكهم للسجائر بنسبة عشرة بالمئة يمكن للولايات المتحدة توفير 63 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية سنويا.

وقال "ستانتون جلانتس" المشارك فى إعداد الدراسة والذى يدير مركز أبحاث مكافحة التدخين والتوعية بمخاطره بجامعة كاليفورنيا فى سان فرانسيسكو لرويترز هيلث "نرى الفائدة بسرعة وهى ضخمة لأن تكاليف الرعاية الصحية هائلة."

والدراسة هى الأولى التى تتوقع خفض التكاليف خلال عام من خفض معدلات التدخين فى الولايات الأمريكية الخمسين.

وقال الطبيب "توم فريدين5" من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لرويترز هيلث إن الدراسة تعزز الأدلة المتزايدة على مزايا مكافحة التدخين.

وقال "فريدين" الذى لم يشارك فى إعداد الدراسة "هذه الدراسة هى توثيق جيد آخر على المزايا المادية لمكافحة التدخين." وتابع "نحتاج للاستثمار فى ذلك (مكافحة التدخين) فسينقذ حياة كثيرين ويوفر المال."

وتشير الدراسة إلى أن المناطق التى تقل فيها معدلات التدخين أنفقت أقل بكثير على الرعاية الصحية فى الفترة من 1992 حتى 2009.

وقال "فريدين": "لا يزال التدخين هو السبب الرئيسى الذى يمكن تجنبه للوفاة فى الولايات المتحدة وهو العامل الأساسى فى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية لدينا."

وتشمل إجراءات مكافحة التدخين زيادة الضرائب على السجائر وحظر التدخين فى مناطق معينة ونشر إعلانات توعية بمخاطر التدخين ومساعدة المدخنين على الإقلاع.

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