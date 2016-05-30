4 نصائح للحصول على دش منعش لبشرتك

دائماً، يكون وقت الاستحمام من أكثر الأوقات التي تشعرين فيها بالانتعاش. كذلك هو الأمر بالنسبة إلى بشرتك؛ فالبشرة تحتاج إلى الانتعاش والترطيب بالماء، خصوصًا بعد يوم طويل من العناء والإرهاق.

إليك "سيدتي" 4 طرق لتتمتعي بدشّ منعش لك ولبشرتك بعد يوم طويل من العناء:

1-المياه الدافئة: ابتعدي عن المياه الساخنة فهي تجرّد البشرة من الزيوت المغذية لها، وتتركها جافةً، ممّا يؤدي إلى جفاف بشرتك؛ لذا عليك اختيار المياه الدافئة للحفاظ على الزيوت الطبيعية التي تغذي بشرتك.

2- فرك الجسم بمنشفة ناعمة وبلطف: البعض منّا قد يقوم بتنشيف الجسم بسرعة بالمنشفة الخشنة، ممّا يؤدّي إلى حساسية البشرة وتهيّجها، وبالأخصّ عند تنشيف الشعر بسرعة، وعصر الماء الزائد منه بقوة، لأن هذا الأمر يؤدّي إلى تكسّر الشعر وتلفه. ينبغي ـ إذاً ـ الحرص على توفير بعض الوقت لتنشيف جسمك وشعرك بلطف لتتجنبي جفاف البشرة وتكسّر الشعر.

3-البعد عن الصابون المعطر: يحتوي الصابون المعطر على الكبريتات الثقيلة التي تجرد البشرة من الرطوبة، مما يترك بشرتك جافةً؛ لذا ابتعدي عن استخدام الصابون المعطر، واستخدمي المنتجات التي تحتوي على زيوت طبيعية تغذّي البشرة ولا تجردها من الزيوت الطبيعية المغذية لها.

4-الاستخدام الصحيح للشامبو: البعض يعتقد أنّ غسل الشعر بالشامبو كثيرًا يجعل الشعر صحيًّا وقويًّا، وهذا خطأ، لأن الإفراط في استخدام الشامبو يجرّد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية المرطّبة لها، مما يترك شعرك جافًا وقابلًا للتكسّر. فاغسلي شعرك مرتين فقط على الأكثر بالشامبو أسبوعيًّا.