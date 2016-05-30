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الإسكندرية تستضيف ورشة عمل لفن الخط الكوري

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جانب من الورشة

جانب من الورشة

نظم المركز الثقافي الكوري، بمشاركة جمع من محبي الثقافة الكورية بالإسكندرية ولفيف من فناني الخط العربي، ورشة عمل لفن الخط الكوري بمسرح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، تحت إشراف رئيس اتحاد الخطاطين الكوريين يون جوم يونج.

وافتتح الورشة د. بارك جاي يانج مدير المركز الثقافي الكوري الذي أكد على أن المركز حرص على تلبية رغبة محبي الثقافة الكورية بالاسكندرية بتنظيم ورشة عمل خاصة لهم في الثغر – عاصمة الثقافة.

ونوه إلى أن الخط الكوري يحتل مكانة متميزة على الصعيد الدولي ويتم تنظيم معارض متخصصة له في مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الكلمات الخاصة بتعاليم الأسرة والعلاقات الاجتماعية بين أفرادها تخطي بنصيب الأسد في لوحات الخط الكوري ويتم تعليقها داخل المنزل الكوري كي تذكر الأجيال الجديدة بالتقاليد والعادات الكورية المتوارثة جيلًا بعد جيل.

وأشار إلى أن هناك عوامل مشتركة بين الخط الكوري والعربي ولذا سوف يحرص على تنظيم ورش عمل ومعارض مشتركة تجمع بين الخطاطين الكوريين والخطاطين المصريين.

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