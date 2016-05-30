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القوات المسلحة تقتل 16 فردًا تكفيريًا وتفكيك 24 عبوة ناسفة في سيناء

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القوات المسلحة تقتل 16 فردًا تكفيريًا وتفكيك 24 عبوة ناسفة في سيناء القوات المسلحة تقتل 16 فردًا تكفيريًا وتفكيك 24 عبوة ناسفة في سيناء

جانب من عمليات الجيش الثاني

 

واصلت قوات الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والقوات الجوية والبحرية أعمال التمشيط والمداهمة للأماكن والأوكار الإرهابية بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد.

وأسفرت العمليات خلال اليومين الماضيين عن مقتل 16 فرد من العناصر الإرهابية الخطرة نتيجة للمداهمات وضربات القوات الجوية وعناصر المدفعية.

هذا بالإضافة إلى تفكيك ونسف عدد 24 عبوة ناسفة على الطرق ومحاور التحرك كانت معدة لاستهداف القوات بالإضافة لتدمير وحرق 19 منزل و16 عشة تستخدمها العناصر الإجرامية كقاعدة لانطلاق عملياتها الإرهابية وتدمير 2 عربة لاند كروزر مجهزتين بقواعد للرشاش النصف بوصة و4 دراجات نارية خاصة بتلك العناصر.

واكتشف ودمر عدد من الملاجئ والمخابئ التي تستخدمها العناصر الإجرامية في الإختباء وتخزين الأسلحة والذخائر، والتي نتج عنها انفجارات ضخمة. كما تم اكتشاف وتدمير مخزن تحت الأرض يضم عدد من الأجولة التي تحتوي على كميات من الاحتياجات الإدارية والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة.

وتواصل قوات الجيش الثاني الميداني إحكام السيطرة الأمنية بشمال سيناء بإنشاء العديد من الأكمنة والإرتكازات الأمنية في إطار استكمال المرحلة الثالثة من العملية الشاملة حق الشهيد.

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