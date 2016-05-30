مدرب تنزانيا: نتشبث بالأمل.. مصر ستدافع أمامنا

يعتقد تشارليز بونيفايس مكواسا مدرب تنزانيا أن منتخب مصر سوف يدافع في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا يوم 4 يونيو المقبل.

ويحتاج الفراعنة لأي نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بفارق أهداف أقل من 3 لضمان التأهل إلى النهائيات التي ستقام في الجابون.

وقال مكواسا للصحفيين:"نعرف أنه تحد كبير لنا، منتخب مصر سوف يدافع ضدنا لأنه بحاجة لنقطة وحيدة من أجل التأهل. لم نفقد الأمل بعد".

وتابع "نعلم أن لدينا فرصة ضئيلة، وسوف نعمل بكد من أجلها".

وكان منتخب تنزانيا قد واجه نظيره الكيني في مباراة ودية تحضيرية يوم الأحد وتعادلا بنتيجة 1-1.