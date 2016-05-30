وفاة مواطن برأس الخيمة نتيجة ماس كهربائي

لقي شاب مواطن يدعى "س.ح. أ" يبلغ من العمر 29 عاماً مصرعه إثر تعرضه لماس كهربائي من إحدى ثلاجات المياه اثناء تواجده في أحد جبال إمارة رأس الخيمة.

وتلقت غرفة عمليات القيادة العامة بلاغاً يفيد بتعرض المواطن لحالة اغماء وعلى اثره سارعت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف الوطني للمكان وتم نقل المواطن للمستشفى، الذي فارق الحياة على الفور نتيجة ماس كهربائي اثناء استخدامه لإحدى ثلاجات المياه الموجودة بأعلى أحد الجبال، حيث كان بمفرده في مركبته أثناء رحلة استكشافيه وترجل منها ليشرب الماء ولكنه تعرض لماس كهربائي أودى بحياته.