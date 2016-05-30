رئيس بنجلاديش يشيد بجهود الرئيس السيسى فى استعادة مصر لثقة العالم

أشاد رئيس بنجلاديش محمد عبدالحميد، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استعادة مصر لثقة العالم فى دورها المحورى، ومواصلة التنمية الداخلية وجذب الاستثمار لبلاده.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس نجلاديش مع السفير المصرى لدى دكا محمود عزت اليوم الإثنين، فى إطار استعداد السفير للعودة إلى مصر عقب انتهاء فترة عمله هناك.

ونقل السفير المصرى - خلال اللقاء - تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معبرا عن اعتزاز مصر ببنجلاديش كدولة لها وزن خاص فى جنوب آسيا وما تملكه من مقومات تسمح لها بالاستمرار فى خطواتها فى التنمية الاقتصادية.

من جانبه أعرب رئيس بنجلاديش عن تقديره العميق للرئيس السيسى لما يقوم به من جهود دولية أعادت لمصر دورها العالمى المحوري، وساهمت فى حصولها على عضوية مجلس الأمن الدولى، وكذلك دورها فى إفريقيا الأمر الذى مكنها أيضا من عضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى، مشيدا بالمشاركة الإيجابية لمصر فى حل المنازعات الدولية لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط، ومواصلة جهود التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، معبرا عن تطلع بنجلاديش لزيارة الرئيس السيسى.