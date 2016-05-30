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مقتل 16 إرهابيا وتفكيك 24 عبوة ناسفة واكتشاف ملاجئ للإرهابيين بسيناء

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مقتل 16 إرهابيا وتفكيك 24 عبوة ناسفة واكتشاف ملاجئ للإرهابيين بسيناء مقتل 16 إرهابيا وتفكيك 24 عبوة ناسفة واكتشاف ملاجئ للإرهابيين بسيناء
واصلت قوات انفاذ القانون من الجيش الثانى الميدانى مدعومة بعناصر من قوات الصاعقة والقوات الجوية والبحرية أعمال التمشيط والمداهمة لأماكن والأوكار الإرهابية بمناطق العريش ورفح والشيخ زويد، وقد أسفرت نتائج العمليات خلال اليومين الماضيين عن مقتل 16 فرد من العناصر الإرهابية الخطرة نتيجة للمداهمات وضربات القوات الجوية وعناصر المدفعية .

ونجحت القوات فى تفكيك ونسف 24 عبوة ناسفة على الطرق ومحاور التحرك كانت معدة لاستهداف القوات بالإضافة لتدمير وحرق 19 منزل و 16 عشة تستخدمها العناصر الإجرامية كقاعدة لانطلاق عملياتها الإرهابية وتدمير 2 عربة لاند كروزر مجهزتين بقواعد للرشاش النصف بوصة و 4 دراجات نارية خاصة بتلك العناصر .

كما تم اكتشاف وتدمير عدد من الملاجئ والمخابئ التى تستخدمها العناصر الإجرامية فى الاختباء وتخزين الأسلحة والذخائر والتى نتج عنها انفجارات ضخمة واكتشاف وتدمير مخزن تحت الأرض يضم عدد من الأجولة التى تحتوى على كميات من الاحتياجات الإدارية والمواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة .

وتواصل قوات الجيش الثانى الميدانى إحكام السيطرة الأمنية بشمال سيناء بإنشاء العديد من الأكمنة والارتكازات الأمنية فى اطار استكمال المرحلة الثالثة من العملية الشاملة حق الشهيد .

مقتل 16 إرهابيا وتفكيك 24 عبوة ناسفة واكتشاف ملاجئ للإرهابيين بسيناء (1)

مقتل 16 إرهابيا وتفكيك 24 عبوة ناسفة واكتشاف ملاجئ للإرهابيين بسيناء (2)


>- بالصور.. مقتل 36 إرهابيا وتفكيك 38 عبوة ناسفة وتدمير 25 منزلا للتكفيريين بسيناء

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