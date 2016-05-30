المتحدث باسم "الدفاع العراقية" يكشف لـ"اليوم السابع" موعد معركة الموصل

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية الدكتور نصير نورى، أن معركة تحرير الفلوجة دخلت المرحلة الثالثة، وهو اقتحام قوات مكافحة الإرهاب وشرطة الأنبار للمدينة لتحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، مشيرا إلى أن العملية قد تستغرق عدة أيام جراء العبوات الناسفة التى زرعها التنظيم المتطرف فى الطرق المؤدية للمدينة.

وكشف "نورى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العراق، مساء الاثنين، عن موعد انطلاق معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابى، التى ستنطلق عقب تحرير معركة الفلوجة بأيام معدودة، مرجحا أن تبدأ معركة تحرير مدينة الموصل خلال ثلاثة أسابيع، مشيرا لاستعداد قوات الجيش لخوض المعركة لتحريرها من قبضة التنظيم المتطرف.

- المتحدث باسم الجيش العراقى: تدريب الآلاف من قواتنا فى مصر خلال أيام.. نورى يكشف لـ"ليوم السابع" تفاصيل معركة تحرير الفلوجة وموعد دخول القوات للموصل.. ويوضح حقيقة وجود طائفية خلال تحرير المدن العراقية

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