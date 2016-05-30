أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المتحدث باسم "الدفاع العراقية" يكشف لـ"اليوم السابع" موعد معركة الموصل

Google+ Print
المتحدث باسم "الدفاع العراقية" يكشف لـ"اليوم السابع" موعد معركة الموصل المتحدث باسم "الدفاع العراقية" يكشف لـ"اليوم السابع" موعد معركة الموصل
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية الدكتور نصير نورى، أن معركة تحرير الفلوجة دخلت المرحلة الثالثة، وهو اقتحام قوات مكافحة الإرهاب وشرطة الأنبار للمدينة لتحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، مشيرا إلى أن العملية قد تستغرق عدة أيام جراء العبوات الناسفة التى زرعها التنظيم المتطرف فى الطرق المؤدية للمدينة.

وكشف "نورى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العراق، مساء الاثنين، عن موعد انطلاق معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابى، التى ستنطلق عقب تحرير معركة الفلوجة بأيام معدودة، مرجحا أن تبدأ معركة تحرير مدينة الموصل خلال ثلاثة أسابيع، مشيرا لاستعداد قوات الجيش لخوض المعركة لتحريرها من قبضة التنظيم المتطرف.

- المتحدث باسم الجيش العراقى: تدريب الآلاف من قواتنا فى مصر خلال أيام.. نورى يكشف لـ"ليوم السابع" تفاصيل معركة تحرير الفلوجة وموعد دخول القوات للموصل.. ويوضح حقيقة وجود طائفية خلال تحرير المدن العراقية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر