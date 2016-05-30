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أخبار الصومال.. السجن مدى الحياة على شخصين خططا لتفجير طائرة ركاب

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أخبار الصومال.. السجن مدى الحياة على شخصين خططا لتفجير طائرة ركاب أخبار الصومال.. السجن مدى الحياة على شخصين خططا لتفجير طائرة ركاب
قضت محكمة عسكرية فى العاصمة الصومالية (مقديشيو) اليوم الإثنين بالسجن مدى الحياة على شخصين أدينا بالتخطيط لتفجير فى فبراير الماضى على متن إحدى الطائرات، والتى قامت بهبوط اضطرارى وبها فجوة كبيرة بالهيكل.

وذكرت (إيه بى سي) الأمريكية أن الانفجار وقع على متن طائرة (إيرباص - إيه 32) تابعة لشركة الخطوط الجوية (دالو) بعد 15 دقيقة من إقلاع الطائرة، التى كانت تقل على متنها 75 راكبا، من مطار مقديشيو.

وأدين عبدالولى محمد ماوو، وهو ضابط أمن سابق فى مطار مقديشيو، بإحضار جهاز كمبيوتر (لاب توب) يستخدم فى تفجير الطائرة، فيما تمت إدانة آرى حاشى عبدى غيابيا.

وأدانت المحكمة العسكرية الصومالية - أيضا - 8 آخرين، بينهم امرأة، لدورهم فى التخطيط للتفجير وأصدرت أحكاما بالحبس من 6 أشهر إلى 4 أعوام، فيما تم الإفراج عن 6 آخرين، وتواجه الصومال موجة من أعمال العنف المسلح من حركة الشباب، التى نفذت هجمات دامية داخل الصومال والدول المجاورة.

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مصر 365

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