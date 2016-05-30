أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

معاريف: الدول العربية المعتدلة ليست خائفة من تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع

Google+ Print
معاريف: الدول العربية المعتدلة ليست خائفة من تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع معاريف: الدول العربية المعتدلة ليست خائفة من تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، خلال تقرير لها، عن مفاجأة وصفتها بأنها "مثيرة للدهشة"، وهى أن الدول العربية السنية المعتدلة فى المنطقة العربية ليست خائفة من تعيين رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" اليمينى المتشدد، أفيجادور ليبرمان، وزيرا للدفاع فى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه بالرغم من الضجة التى أثيرت داخل إسرائيل بتعيين ليبرمان بالحكومة الإسرائيلية، وما تبعها من ردود فعل غاضبة بسبب توجه حكومة تل أبيب بشدة نحو اليمين المتطرف بانضمام حزب "يسرائيل بيتنا" للائتلاف ، إلا أن ذلك قوبل بصمت عربى.

وأوضحت معاريف أن السرد فى وسائل الإعلام الإسرائيلية كان حول كيفية استبدال موشيه يعلون بليبرمان وتغيير سياسة الحكومة نحو سياسات متطرفة فى الوقت الذى تحتاج فيه إسرائيل للتعامل مع العالم العربى باعتدال من خلال مسئولين معتدلين.

وقالت معاريف إن الغريب فى الأمر هو "الصمت العربى" وخاصة فى دول مثل والأردن والقوة الصاعدة فى الخليج كالإمارات العربية المتحدة، مضيفة أنهم ليسوا خائفين من الضيف الجديد بالحكومة الإسرائيلية.

وأضافت معاريف، أن المتخصصين الذين يعرفون جيدا العالم العربى، يعرفون أسباب هذا الصمت، إذ أن المنطقة تعيش الآن عصر علاقات إسرائيل السرية مع الدول العربية، عصر لا ينطوى على صور الزعماء العرب بحديقة البيت الأبيض فحسب، بل عصر تفضل فيه الأنظمة المعتدلة فى المنطقة التعامل مع إسرائيل بطريقة إبداعية وبهدوء، وذلك بعيدا عن الكاميرات، مشيرة إلى أن ليبرمان مازال أمامه وقت ليثبت لهم أنه الرجل المناسب.

معاريف الدول العربية المعتدلة ليست خائفة من تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع (1)

معاريف الدول العربية المعتدلة ليست خائفة من تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع (2)

- مفاجأة.. الأردن وتركيا يبحثان مد سكة حديدية تصل لدول الخليج وإسرائيل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر