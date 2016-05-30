جامعة كفر الشيخ تمنح درجات علمية لأعضاء هيئة التدريس وتعيين آخرين

وافق مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، اليوم الثلاثاء، على منح درجات علمية وترقيات لأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مجلس الجامعة، وافق على منح درجة الدكتوراة فى العلوم الزراعية لكل من أسماء مصطفى يوسف السيد رجب، ورغدة محمد عبد اللطيف محمد سكران، ومنج درجة الماجستير فى العلوم الزراعية لمحمد مجدى المغازى محمد، وعلاء مسعد إبراهيم أحمد أبوالمجد، وشروق بسيونى إسماعيل الصاوى، وعبد الرحمن رجب على أبوشعيشع، ومحمد مصطفى عبد الرازق حجازى.

وأضاف أن المجلس وافق على منج درجة الماجستير فى العلوم الطبية البيطرية لكل من إبراهيم منصور عبد الله، إيمان محمود محمد راضى، أسماء عبد الخليل الشيشينى، وتم منح درجة الماجستير فى التربية لكل من سهير محمود إبراهيم عبد الرحمن، إحسان نصر عطا لله هنداوى، فاطمة الزهراء الدمرداش محمد الدمرداش، محمد أحمد أحمد إبراهيم ناصر، نورهان عادل إبراهيم البنا، أسماء إبراهيم أحمد الملا، وليد فوزى أمين الجندى، كما تم منح درجة الماجستير فى الآداب لسحر عبد الفتاح إبراهيم أحمد الملا ودرجة الماجستير فى التربية الرياضية لكل من نرمين إبراهيم عبد السلام يوسف جاويش، منى أحمد محمود العاصى، حنان عبد الناصر جمال الدين عطا لله، وسام سامى محمد سليمان السملاوى.

وقال القمرى، إن المجلس وافق على تعيين فى وظيفة أستاذ مساعد، كل من "نبيل رياض عبد المولى أحمد عابدين بكلية الآداب قسم التاريخ، الحسينى محمد أبوالعز الحسينى بكلية الطب البشرى - قسم الفسيولوجيا، راضي على محمد على بكلية الطب البيطرى- الصحة والطب الوقائى، ومحمد عبد المقصود حجازى، بكلية الطب البيطرى - طب الحيوان، علاء مصطفى كامل متولى بكلية الطب البيطرى - قسم الجراحة والتخدير والآشعة، أيمن شوقى أحمد عتيبة بكلية الطب البيطرى - قسم الجراحة والتخدير والآشعة".

كما وافق المجلس على تعيين فى وظيفة مدرس "إبراهيم فتحى إبراهيم محمود عامر بكلية الطب البشرى قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية، ومنى محمد أبو المجد السنديونى بكلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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