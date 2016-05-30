مسابقات أسبوعية للتزلج على الرمال طوال شهر رمضان بالوادى الجديد

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أنه سيتم تنظيم مسابقات أسبوعية للتزلج على الرمال طوال شهر رمضان بالمحافظة، كما سيتم تنظيم دورات رمضانية رياضية وثقافية ودينية للشباب وكبار السن تنفذها مديريات الشباب والرياضة والثقافة والأوقاف طوال الشهر الكريم.

وأضاف عشماوى انه سيتم تنظيم أمسيات ثقافية وسهرات دينية ومسابقات رياضية بين الأحياء السكنية، بالمدن والقرى ودورى رياضى فى كرة القدم على مستوى المحافظة مع منح المتميزين فى كافة الأنشطة جوائر مادية وعينية فى احتفاليات تقام نهاية الشهر الكريم.

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