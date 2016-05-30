محافظ الإسماعيلية يتفقد محور طريق المدخل الرئيسى لقرية سرابيوم

تابع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، فى جولة تفقدية بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، مشكلة الاختناقات المرورية التى تحدث بمحور طريق المدخل الرئيسى للقرية، خاصة خلال فترات انعقاد السوق الأسبوعى للقرية، والذى يقع على الطريق مباشرة، ويعتبر من الأسباب الرئيسية فى إعاقة حركة المرور بالمنطقة نظرا للازدحام الشديد الذى تشهده المنطقة خلال فترات التسوق، رافقه خلالها أشرف فؤاد مصطفى رئيس المركز والمدينة والعميد محمد عامر مدير إدارة المرور والمهندسة لبنى نجيب وكيل وزارة النقل والمهندس مارون إسحاق خبير التخطيط المرورى.

تأتى الجولة فى إطار سلسلة الجولات الميدانية التى يقوم بها محافظ الإسماعيلية لمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها للوقوف على ما يجرى تنفيذه من جميع الأعمال المتعلقة بالمشروعات الخدمية والتنموية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، وفى إطار تفعيل التواصل مع المطالب والشكاوى الجماهيرية على الطبيعة واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

وناقش المحافظ خلال الزيارة عددا من الحلول والمقترحات المعروضة لحل تلك المشكلة من أجل راحة المواطنين، وقد أصدر المحافظ تعليمات بسرعة إنشاء سور يفصل السوق عن الطريق وتحديد مدخل ومخرج خاص للسوق، وتكثيف التواجد المرورى بالمنطقة مع الأخذ فى الاعتبار التأكيد على توسعة الطريق ورفع كفاءته بمعرفة مدير عام الطرق وبالتنسيق مع المرور.

وأكد المحافظ ضرورة الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بمقترح تخصيص طريق مواز لهذا الطريق، وتأهيله بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية والقوات المسلحة ووزارة النقل وتحديد الآليات اللازمة لتنفيذه ومصادر التمويل، ليكون طريقا تبادليا مع الطريق الحالى، ويستخدم أحدهما للدخول والآخر للخروج من وإلى القرية ومعدية سرابيوم على قناة السويس.

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