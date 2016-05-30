عشيقة قاتل رئيس مباحث شبرا: كنا نمارس الرذيلة فى عشة بالزراعات

أدلت "هناء. م" – 25 سنة - عشيقة "أمين موسى" المتهم فى واقعتى استشهاد المقدم مصطفى لطفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والنقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث الخانكة باعترافات تفصيلية حول علاقتها الآثمة بالمتهم وتسترها عليه خلال فترة ملاحقات أجهزة الأمن له فى تحقيقات النيابة.

وقالت المتهمة أمام محمد الرفاعى وكيل أول نيابة قليوب، إنها بعدما طلقها زوجها كانت تتردد مع والدها على أرضه الزراعية بقرية ناى بقليوب وهناك شاهدت المتهم "أمين موسى" يجلس وسط الزراعات مع أعوانه يحملون بنادق آلية ويقومون ببيع الهيروين وتوطدت علاقتها به ونشأت بينهما علاقة محرمة داخل "عشة" في أرض زراعية وأن علاقتهما بدأت منذ سنة.

وأضافت المتهمة في تحقيقات النيابة أنه بعد واقعة استشهاد النقيب إيهاب إبراهيم معاون مباحث الخانكة كانت أجهزة الأمن تطارده فاختبأ بالزراعات وكان يرسل لها شخصا بدراجة نارية ويحمل "بندقية آلي " ويصطحبها إليه بعدما تجهز له الطعام كل يوم وتقضى معه اليوم داخل العشة، ويتناول الهيروين المخدر وكان يقوم أيضا ببيع المخدرات لعملائه

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود هندى وكيل فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بوجود عناصر إجرامية وراء التستر على المتهم بقتل الرائد إيهاب إبراهيم جورج معاون مباحث مركز الخانكة، و5 آخرين وإصابة ضابط، وأخطر عنصر إجرامى فى عصابات الجعافرة، الذى قتل على يد رجال الأمن.

ودلت تحريات المباحث على ورود معلومات عقب قتل المتهم رجب موسى سيد الغريب وشهرته أمين موسى أول أمس، أن هناك 5 من العناصر الإجرامية بينهم سيدة كانوا يتسترون على المتهم، ويساعدونه على الاختفاء خوفا من الملاحقة الأمنية، وإمداده بالمبالغ المالية اللازمة لشراء السلاح والمواد المخدرة لإعادة بسط نفوذه بالمنطقة.

تبين أن المتهمين هم "حسين.ع" 37 عاماعامل، "رمضان.أ" 30 عاما عاطل ومقيم ميت حلفا دائرة مركز قليوب، و"عادل. م" 38 عاما عاطل، "هناء.م" 25 عاما ربة منزل، و"حسن.م" 39 عاما سائق، وعقب تقنين الإجراءات قامت مجموعات العمل برئاسة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، باستهداف المتهمين، حيث تمكنوا من ضبطهم عدا الأخير، وبحوزة الثانى كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 3 جرامات، بقصد الاتجار.

بمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا بصحة ما ورد بالتحريات، وقيامهم بسابقة إيواء المتهم وتوفير المبالغ النقدية له بقصد شراء مخدر الهيروين والأسلحة، لمساعدته على استعادة نشاطه الإجرامى وبسط نفوذه بالمنطقة، وأنهم على علم أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى العديد من الأحكام والقضايا، حيث قرر الأول قيامه بسابقة إمداد المتهم بمبلغ مالى وإيوائه.

وقرر الثانى قيامه بسابقة تأمين المتهم بالزراعات وذلك برصد أى تحركات أمنية تستهدفه وإبلاغه بها، وقرر الثالث قيامه بسابقة تأمين انتقالات المتهم مستخدمًا دراجته البخارية، وقررت الرابعة أنها تربطها بالمتهم علاقة عاطفية وتتردد عليه الزراعات لتأمين الطعام والملابس وشراء خطوط الهواتف المحمولة باسمها لصالحه.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيق برئاسة المستشار تامر محمود مختار ووجهت لهم تهمة التستر على متهم هارب من العدالة بإشراف المستشار وليد البيلي المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

- حبس المتهمين بإيواء أمين موسى قاتل رئيس مباحث شبرا 4 أيام على ذمة التحقيق