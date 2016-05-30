محكمة إماراتية تبرئ أمريكيين‭ ‬من أصل ليبى وكنديا من تهم بدعم متشددين

قال متحدث باسم أسرة رجلى أعمال أمريكيين من أصل ليبى إن محكمة فى دولة الإمارات العربية المتحدة قضت اليوم الاثنين ببراءة الرجلين من تهمة دعم متشددين ليبيين، وأضاف محام أن المحكمة برأت كذلك شخصا كنديا ليبيا.

وقال بيان أصدرته أسرة رجلى الأعمال "قضت دائرة أمن الدولة فى المحكمة العليا فى أبوظبى ببراءة رجلى الأعمال الأمريكيين كمال ومحمد الضراط بعد نحو عامين أمضياهما قيد الاعتقال التعسفى ومحاكمة دامت أربعة أشهر."

وأفاد البيان أن كمال وابنه محمد اعتقلا من منزلهما فى الإمارات عام 2014، وقال بول تشامب وهو محام متخصص فى قضايا حقوق الإنسان تولى الدفاع عن المتهم الكندى سالم العرادي- الذى اعتقل أثناء زيارته للإمارات- إن الرجال الثلاثة لا يزالون رهن الاحتجاز رغم تبرئتهم.

وقال تشامب لرويترز عبر الهاتف من كندا إن العرادى "اعتقل فى أغسطس 2014 واحتجز فى سجن سرى ولم تعترف سلطات أمن الدولة حتى بأنها احتجزته لأشهر لذا لن نشعر بالارتياح إلا حين يستقل الطائرة عادا للوطن."

ولم يصدر تعليق فورى من الإمارات بخصوص القضية، وفى فبراير الماضى قال خوان منديز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالتعذيب إنه تلقى معلومات موثوقة بتعرض الرجال للتعذيب أثناء الاعتقال وهو اتهام تنفيه الإمارات.

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