ما أسباب اعوجاج العضو الذكرى وكيف يمكن علاجه؟

أرسل قارئ يسأل: ما العوامل التى تؤدى إلى اعوجاج العضو الذكرى وما هى أفضل الطرق لعلاج هذا الاعوجاج؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة قائلا: تعتبر مشكلة اعوجاج القضيب من المشاكل المرضية أكثر منها شكلية فاعوجاج القضيب قد يؤدى إلى كوارث كبيرة وخاصة فى حالة الاعوجاج الشديد والتى يكون فيها القضيب فى شكل زاوية قائمة وهو ما يمكن أن يجعله يتعرض أثناء العلاقة الجنسية إلى قطع فى الغلاف الداخلى للعضو الذكرى ويؤدى إلى احتباس شديد بالدم محدثا ما يشبه الغرغرينا.

وعلاج مشكلة الاعوجاج تختلف باختلاف أسبابه والتى من أهمها :

> - أسباب خلقية: وهو الذى يولد به الرجل وغالبا ما يكون سببه طول أحد زوايا الغلاف الداخلى عن الآخر وبالتالى يتم استئصال جزء من الجانب الزائد.

> - أسباب مكتسبة (مرضية): وهو ما يؤدى إلى ظهور الاعوجاج بشكل مفاجئ ومن أهم الأمراض التى تؤدى إلى الإصابة بهذا الاعوجاج هو ما يعرف بمرض (بيرونى) نسبة إلى الطبيب الذى قام بتشخيصه ويحدث هذا المرض نتيجة لإصابة العضو الذكرى بتليف داخلى يؤدى إلى امتلاء أحد زواياه بالدم وبالتالى يسبب اعوجاجا وهذا النوع يتطلب التدخل الجراحى السريع لإزالة هذا التليف.