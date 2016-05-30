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"الاتحادية العليا" تبرئ 4 متهمين من التمويل والتعاون مع منظمات ارهابية

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"الاتحادية العليا" تبرئ 4 متهمين من التمويل والتعاون مع منظمات ارهابية "الاتحادية العليا" تبرئ 4 متهمين من التمويل والتعاون مع منظمات ارهابية

حكمت المحكمة الاتحادية العليا اليوم ببراءة أربعة متهمين من الجنسية العربية والأميركية من تهمة تمويل والتعاون مع منظمات ارهابية.

كما اصدرت المحكمة حكما ببراءة امرأة اجنبية متهمة بالإساءة للدولة بأن تلفظت في مكان عام بعبارات بذيئة وذلك لثبوت التقرير الطبي عدم مسؤوليتها عن تصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة مع ابعادها عن الدولة.

وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين الـ 23 من الجنسية العربية في قضية الانضمام إلى تنظم القاعدة الإرهابي.

وفي قضية الخطورة الإرهابية حكمت المحكمة بإيداع متهمان في أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة ومنع من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم عن تهمة الخطورة الإرهابية.

من جهة اخرى استمعت المحكمة الى مرافعة النيابة العامة بقضية سبعة متهمين من جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الارهابي ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافا للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى امارات الدولة من النفط وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من .

وطالبت النيابة العامة في نهاية المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وحددت المحكمة جلسة السادس من يونيو المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني في الدولة.

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