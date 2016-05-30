الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا على بعض المناطق أحيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة غربا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة وتكون نشطة إلى قوية فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية.

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> حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30/35 كم/ساعة على اليابسة بينما تكون الرياح شمالية غربية / 30 - 45/55 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاثة أقدام إلى خمسة وستة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة أقدام إلى 9 و 10 أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و20 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثانية وسبع دقائق مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 39 28 75 15 .

> دبي 38 29 75 20 .

> الشارقة 39 27 80 20.

> عجمان 39 28 80 20.

> أم القيوين 40 27 85 20 .

> رأس الخيمة 41 25 85 15 .

> الفجيرة 37 29 85 35.

> العين 43 29 70 10 .

> ليوا 42 27 75 15 .

> الرويس 37 26 80 25 .

> السلع 36 26 80 30.

> دلما 35 27 75 35 .

> طنب الصغرى 34 27 85 40 .

> طنب الكبرى 34 27 85 40 .

> أبوموسى 35 28 80 35.