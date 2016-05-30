تخصيص 35 مسجد لصلاة التراويح بالوادي الجديد‎

مراسل ONA

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد عن تخصيص 35 مسجد لصلاه التراويح بالمحافطة.

وقال صلاح فودة وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة إنه تم اختيار الأئمة الذين يؤمون المصلين القرآن الكريم.

وأشار فودة إلى أنه تم تخصيص المساجد بمراكز وقرى ومدن الوادي الجديد لأداء صلاه التراويح بناء على رغبه المواطنين، مضيفًا أنه تم إعداد خطة الندوات الدينية لشهر رمضان المعظم، متضمنة قضية دينية وقومية واجتماعية.

وأوضح فودة أن المديرية استعدت لاستقبال الشهر الكريم من خلال خطة مكثفة للندوات والأمسيات الدينية، تتناول موضوعات ” آداب الصيام ، فضل ليلة القدر ، فضائل الشهر ونفحاته ،وزكاة الفطر،وانتصارات العاشر من رمضان، وغزوة بدر ، وفتح مكة”.