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وزير الطيران: انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة يستغرق وقتًا

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وزير الطيران: انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة يستغرق وقتًا وزير الطيران: انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة يستغرق وقتًا
قال شريف فتحى، وزير الطيران، إن الشركة المتخصصة فى انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة تقوم بدفع المعدات المتخصصة فى عملية الانتشال، مشيرًا إلى أن هناك استعانة بـ3 شركات عالمية فى تحديد موقع الصندوقين الأسودين وانتشالهم.

وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن عملية الانتشال هذه تستغرق وقتاً وليست بالسهولة التى يتصورها البعض، لافتا إلى أن لجنة التحقيق من المنتظر أن تصدر بيان حول أخر المستجدات وعمليات البحث.


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