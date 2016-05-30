بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

>أعلنت محافظة الجيزة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجة النهائية بمجموع 300 درجة

وبحسب بيان، تضمنت القائمة :

>أدهم هانى فايز – منه محمد السيد – مينا محسن موريس – سلمى إبراهيم أحمد- فاطمه أشرف صلاح – مازن حسن محمد – يوستينا نعيم جابر – ناريمان إبراهيم شعبان – حلا ياسر محمود حمدى – ندى عبد العزيز احمد – نادية إبراهيم لطفى – سارة وائل إسماعيل – جمال حسام جمال – نورهان عماد عبد المنعم – ندى هشام أنور - حبيبة خالد حسن – رودينا فوزى محمد – إيمان عادل جبر – منة الله إسماعيل حسن – نورهان سيد إمام أحمد – محمد خالد عبد الفتاح – آيه محمد رضا محمد – إسراء عادل محمد – محمد محمود حموده - فاطمة الزهراء طارق على – زينب أحمد حسين – جاكلين ناثان وهيب – إسلام عبد الناصر حامد – ريم جمال محسن – نور نبيل يوسف السيد – عبد الرحمن محمد السيد – آيه أحمد مسعد.

وتضمنت، هند كرم أحمد – هايدى سعيد حفنى – مصطفى محمود حمادة – رنيم أشرف على حسن – نورهان محمود عبد المرضى – سميرة محمود محمد – رضوى أحمد عبد العزيز – عبد العزيز مصطفى عبد العزيز – ريم محمود صالح - حسناء محمد فتحى - أحمد عماد الدين إبراهيم – رباب رضا أبو الغيط – خلود مصطفى أحمد – محمد أيمن سيد صالح – ماريز أسامه اسطفانوس – أدهم محمد حسين – أحمد محمود مساعد – نورا هانى سمعان – وسام حسين عبد العظيم – سما ياسر فتحى بخيت – عبد الرحمن أيمن احمد – أحمد صلاح أحمد صيام – آيه أشرف موسى – تقى مجدى محمد – أحمد فايد محمد جاد – هبه السعيد عبد الستار – حسام محمود أحمد محمد – أمنيه سعيد عبد العليم – عبد الرحمن محمد أدهم

وشملت أيضا الطلاب، تقوى عادل مصطفى – هاينا محمد ممدوح – محمد جمال رمضان – طارق حسن حسن – عبد الفتاح محمد عبد الفتاح – أمنيه محمد الحسينى – آيه محمد عبد الفضيل - – أيه عبد النعيم محمود – أميره عبد الناصر دسوقى – تقى عصام فوزى – يوستينا بيشوى راتب – منه الله أسامه جمال – نورهان محسن أدريس – محمد عبد المنعم محمد – أروى عصام فهمى – محمد جلال على – لمياء طارق عيد محمد – علياء سيد أحمد - يارا ضياء الدين فاروق – تسنيم أيمن عامر – إسراء حسن عبدالله – ندى طه عبد الرازق .

برقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة

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