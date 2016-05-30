شريف إسماعيل يلتقى 4 وزراء لبحث عدد من الملفات الهامة

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، واللواء محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، لمناقشة عددٍ من الملفات المتعلقة بكل قطاع.

وكان رئيس الوزراء قد ترأس اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية وعقد اجتماعًا آخر لبحث الاستعدادات النهائية لزيارة رئيس وزراء المجر المقرر لها غداً الثلاثاء.

- بدء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة شريف إسماعيل