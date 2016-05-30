وفاة طالبة بدمنهور بسبب تناولها "بسكويت" فاسد

قرر قبل قليل المستشار محمد سالم رئيس نيابة مركز دمنهور بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، وانتداب طبيب شرعى لتشريح جثة طالبة بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية بدمنهور، توفيت بعد تناولها "بسكويت" أثناء آدائها امتحانات آخر العام.

كان العميد جمال عبد العاطى مأمور مركز دمنهور، تلقى بلاغا من مستشفى دمنهور بوصول "أ، ف،أ" 18 عاما، طالبة بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية، ومقيمة بدائرة مركز دمنهور فى حالة إعياء وتعانى من قىء وإسهال وتوفيت عقب وصولها المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتشة الصحة تبين وجود آثار لقىء بالفم.

وبسؤال والدها أوضح أن ابنته كانت تؤدى الامتحان، وتناولت باكو بسكويت داخل اللجنة، شعرت بعدها بآلام فى البطن، وتم نقلها للمستشفى فى محاولة لإسعافها، إلا أنها توفيت متأثرة بأعراض تسمم غذائى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة بعد أخذ عينات من معدة المجنى عليها .