برقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، بعد أن اعتمد اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، بنسبة نجاح .80.03%.

وقال محافظ الجيزة فى تصريحات له عقب اعتماد النتيجة أنه تقدم للامتحان هذا العام 133139 طالب وطالبة حضر منهم 130729 نجح منهم 104607 .

وأضاف أن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية 88.99 % واللغة الأجنبية 85.87 % والدراسات 92 % والرياضيات 89.46 % والعلوم 86.03 % والحاسب الآلى 98.81 %.

وأكد المحافظ حصول 83 طالب وطالبة على الدرجة النهائية بمجموع 300 درجة فيما حصل الطالب أدهم هانى فايز على المركز الأول ومنه محمد السيد ومينا محسن موريس وسلمى إبراهيم أحمد وفاطمة أشرف صلاح ومازن حسن محمد على المركز الأول مكرر .

وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن إدارة الشيخ زايد حصلت على المركز الأول بين الإدارات التعليمية بنسبة 91.79 % والعجوزة 87.94 % والعمرانية 86.54 % ، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 % والصُم وضعاف السمع 88.41 % .

للتعرف على النتيجة:

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