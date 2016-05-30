أناقة رمضانية مميزة في متاجر "هارڤي نيكلز" الرياض

يسر متجر "هارڤي نيكلز" Harvey Nichols الرياض أن تعرض قافلة رمضان المترقبة بشدة من 10 مايو وحتى 6 يوليو 2016. وتحتوي القافلة على سحرها الخاص بآخر تشكيلات العبايات والجلابيات المقدمة من قبل 18 من أشهر مصممين المنطقة. ستسمر الحملة لمدة شهرين وانطلقت باحتفال خاص يشمل عملاء متجر "هارڤي نيكلز" Harvey Nichols الرياض والممصممات وسيدات المجتمع السعودي الأكثر أناقة.

ستتواجد قافلة رمضان في طابق البلازا في "هارڤي نيكلز" Harvey Nichols الرياض، وبتصميم رمضاني يخطف الأنفاس

ومن ضمن الماركات المشاركة بهذه القافاة الرمضانية الأنيقة: المها ديزاينز، أجوركا، تاء مربوطة، عبايات بترفلاي، مشاعل الراجحي، مجموعة أسيل، بلاك بيرل، باي نعومة، إم إن علوش، نشل باي نجيبة، راوية، شيلزي ديزاين، وائلة وغيرهم من المصممين والماركات المحلية المميزة.

في حال كنت ترغبين بالحصول على اطلالة رمضانية مميزة وأنيقة عليك بزيارة متاجر "هارڤي نيكلز" Harvey Nichols الرياض لتنتقي من التشكيلة الواسعة ما يعجبك وما يناسب ذوقك.