أخبار عاجلة

فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
فيديو.. نجيب جبرائيل: ندفن رؤوسنا في الرمال في كل عملية إرهابية -
كاتدرائية الإسكندرية: جنازة ضحايا المرقسية من دير مارمينا اليوم -
فيديو.. إسلام يطالب بعزل رجال الأزهر من مناصبهم: لم يقوموا بواجبهم -
مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مسابقة للتزحلق علي الرمال طوال شهر رمضان بمراكز شباب الوادي الجديد‎

Google+ Print
مسابقة للتزحلق علي الرمال طوال شهر رمضان بمراكز شباب الوادي الجديد‎ مسابقة للتزحلق علي الرمال طوال شهر رمضان بمراكز شباب الوادي الجديد‎

مراسل««ONA:

أكد يحيى دياب مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه سيتم تنظيم مسابقة للتزحلق علي الرمال، كل يوم خميس، طوال شهر رمضان بالمحافظة .

وقال دياب في تصريح صحفي، إنه سيتم تنظيم دورات رمضانية رياضية، وثقافية، ودينية، للشباب وكبار السن، تنفذها مديريات الشباب والرياضة والثقافة والأوقاف طوال الشهر الكريم .

واضاف، أنه سيتم تنظيم أمسيات ثقافية وسهرات دينية، ومسابقات رياضية، بين الأحياء السكنية بالمدن والقري، ودوري رياضي في كرة القدم،علي مستوي المحافظة، مع منح المتميزين في كافة الأنشطة جوائر مادية وعينية في احتفاليات تقام نهاية الشهر الفضيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا