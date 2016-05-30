مسابقة للتزحلق علي الرمال طوال شهر رمضان بمراكز شباب الوادي الجديد‎

مراسل««ONA:

أكد يحيى دياب مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه سيتم تنظيم مسابقة للتزحلق علي الرمال، كل يوم خميس، طوال شهر رمضان بالمحافظة .

وقال دياب في تصريح صحفي، إنه سيتم تنظيم دورات رمضانية رياضية، وثقافية، ودينية، للشباب وكبار السن، تنفذها مديريات الشباب والرياضة والثقافة والأوقاف طوال الشهر الكريم .

واضاف، أنه سيتم تنظيم أمسيات ثقافية وسهرات دينية، ومسابقات رياضية، بين الأحياء السكنية بالمدن والقري، ودوري رياضي في كرة القدم،علي مستوي المحافظة، مع منح المتميزين في كافة الأنشطة جوائر مادية وعينية في احتفاليات تقام نهاية الشهر الفضيل.