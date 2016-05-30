دفاع مريهان حسين: دعوى اتهام الفنانة لضابطى "الهرم" ما زالت أمام النيابة

قال شعبان سعيد، محامى الفنانة مريهان حسين إن دعوى اتهام مريهان لضباط قسم شرطة الهرم بالتعدى عليها وهتك عرضها وسبها وقذفها لم يتم التصرف فيها حتى الآن، وما زالت مطروحة أمام النيابة العامة، وينتظر إحالة الضباط إلى المحكمة.

فيما قال محمد منير محامى ضباط قسم شرطة الهرم، إن نيابة الهرم أرسلت مذكرة رأي إلى النيابة الكلية، وذلك لتصنيف الدعوى، هل هي سب وقذف واعتداء على موظف عام من ضابطى الهرم ضد الفنانة مريهان حسين، أم دعوى هتك عرض والاعتداء بالضرب على مريهان ضد ضابطى الهرم.

وأضاف منير أن النيابه الكلية بمجرد الرد على نيابة الهرم وتصنيف الدعوى ستحال إلى المحكمة لبدء نظرها.

وكانت الفنانة مريهان حسين، اتهمت ضابطين بقسم الهرم بالتعدى عليها داخل القسم، وكذلك ضابط الكمين، بأن سبها وعاملها بعنف.

وذكرت أن الضابط تعدى عليها بالضرب، وأن سبها لضباط الكمين كان رد فعل طبيعى لما تعرضت له من ضرب وإهانة، وأشارت إلى أنها تعرضت لهتك عرض ولمس أجزاء حساسة من جسدها، بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب الجسدى، فيما أكد الطب الشرعى عدم صحة الواقعة.



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