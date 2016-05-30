مدير أمن الغربية يتفقد القول الأمنى ومعرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، اليوم الاثنين، الخدمات الأمنية بمنطقة ميدان الجمهورية بطنطا، للوقوف على مدى استعدادهم وجاهزيتهم لمواجهة أى ظرف طارئ، والتقى القول الأمنى ووجه بضرورة تفعيل الأقوال الأمنية وإحكام السيطرة الأمنية والفحص الجدى، ومداومة المرور لإشعار المواطنين بالأمن والأمان، وتأكد مدير أمن الغربية من تجهيزات القوات وانتظامهم بالخدمة.

وحث مدير أمن الغربية القوات على تكثيف جهودها لإشعار المواطنين بالأمن والأمان وتحقيق الردع العام والخاص.

ونبه على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية لما يلاقى ذلك من استحسان المواطنين، وشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات والعمل على رفع الانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المروريـة، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون.

وقام مدير الأمن بتوعية الضباط بالحالات المحددة قانونًا لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

ومر مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية على منافذ أمان الخاصة بوزارة الداخلية ومنافذ بيع القوات المسلحة بمدينة طنطا للوقوف على جودة السلع المقدمة للمواطنين، ومتابعة الأسعار وعدم احتكار السلع الغذائية التى تقدم للمواطنين، كما تفقد معرض لبيع جميع السلع الغذائية بمسمى "معرض أهلا رمضان" لأهالى الغربية تحت إشراف مباحث تموين الغربية من اللحوم والدواجن والزيوت والخضر والفاكهة والحبوب ومستلزمات شهر رمضان والجبن ومنتجات الألبان والمخللات بالأسعار المخفضة بميدان الجمهورية بمدينة طنطا، إسهاما فى رفع المعاناة عن المواطنين، وتم تجهيزه وتأهيله لاستقبال المواطنين الراغبين فى الشراء.

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