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حبس 3 سائقين لتناولهم المخدرات أثناء القيادة بالفيوم

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حبس 3 سائقين لتناولهم المخدرات أثناء القيادة بالفيوم حبس 3 سائقين لتناولهم المخدرات أثناء القيادة بالفيوم
قررت نيابة طامية بالفيوم، حبس 3 سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتناولهم المخدرات أثناء القيادة.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بقيام الحملة المرورية التي قام بتشكيلها على نقطة كمين قوم أوشيم بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، بأخذ عينات من 12 سائقا مشتبها فيهم أنهم يتناولون المواد المخدرة أثناء القيادة، وأسفرت نتيجة التحليل عن إيجابية تعاطى 3 منهم، وهم حنا ع 30 سنة سائق ومحمد ع 32 سنة سائق ومحمد م 32 سنة سائق، وتم تحرير محضر ضدهم وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 4 أيام.


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