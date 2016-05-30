اعتقال 3 شباب فلسطينيين بعد طعن إسرائيليتين وإصابتهما بجروح طفيفة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين عن اعتقال ثلاثة فتية فلسطينيين مقدسيين أقدموا على طعن مسنتين إسرائيليتين فى الثمانينات من عمرهما قبل عشرين يوما.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية فى بيان "أن الشرطة اعتقلت ثلاثة قاصرين فلسطينيين من حى جبل المكبر" فى القدس الشرقية المحتلة التى ضمتها إسرائيل.

وأضافت المتحدثة "أن الثلاثة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 16 و17 عاما نفذوا عملية طعن يوم العاشر من مايو، وأن والدة أحدهم كانت قد اعتقلت قبلها بأسبوع بشبهة محاولة تنفيذ عملية طعن هجومية بمعبر جبل الزيتون" فى الضفة الغربية المحتلة.

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