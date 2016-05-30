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شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوة عن المخدرات بالضبعية

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شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوة عن المخدرات بالضبعية شباب ورياضة الأقصر تنظم ندوة عن المخدرات بالضبعية
نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "المخدرات بين الطب والتشريع" بمركز شباب الضبعية، وذلك برعاية كل من حفنى بركات حفنى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وأبو الحسن الشاذلى أحمد وكيل الشباب.

حاضر فى تلك الندوة الدكتور عبد الرؤوف محمد الأمير مدير عام وحدة مكافحة الأمراض المعدية بمديرية الشئون الصحية الشئون الوقائية عن المنظور الطبى، وذلك فى إطار الخطة المحلية لإدارة البرلمان والتعليم المدنى لمكافحة خطر المخدرات بالمجتمع الأقصرى، كما حاضر فيها الشيخ سيد عبد الدايم عن المنظور الدينى، وقدمها فتحى محمد خير مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.


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