بالصور.. مدير أوقاف الأقصر يعلن أسماء مساجد التراويح والاعتكاف فى رمضان

عقد الشيخ محمد زكى يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا بالأئمة والمفتشين ورؤساء الأقسام بالإدارة، وذلك لبحث خطط شهر رمضان المبارك، حيث تقدم بالتهنئة الشيخ مبارك على محمد بنجاحه فى مسابقة مساجد النذور، والذى من المقرر أن يتولى إمامة مسجد سيدى أبو الحجاج، كما قام بتهنئة الحضور بقرب حلول شهر رمضان المعظم.

واستعرض مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر خطة العمل فى شهر رمضان، مؤكدًا أنه سيجرى عمل موعد المقرأة بعد صلاة الظهر، وذلك خلال شهر رمضان، وموعد الدروس "اليومية - القوافل - الراحة" عقب صلاة العصر، وتم التأكيد على الالتزام بوقت الخطبة "15 إلى 20 دقيقة" وموضوعها المحدد من قبل الوزارة.

وقرر الشيخ محمد زكى يونس، تحديد مساجد الاعتكاف وهى فاطمة الزهراء، الرفاعى، صلاح الدين، أحمد النجم، عمرو بن العاص، الشيخ حفنى، عبد الله بن مسعود، الإيمان، النصر بالعوامية، العتيق بالعوامية، مع ضرورة الالتزام بضوابط الاعتكاف المحددة من قبل الوزارة.

وحدد مساجد الملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان، وهما مسجدا السيد يوسف بالكرنك ومسجد أحمد النجم، حيث تم اختيار ثلاثين إماما من أكفأ الأئمة والدعاة للمحاضرة بالملتقى الفكرى، وتم تحديد المساجد التى ستختم القرآن الكريم فى صلاة التراويح، وهى المساجد الكبرى عدا السيد يوسف بالكرنك وأحمد النجم نظرًا لانعقاد الملتقى الفكرى بهما.

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