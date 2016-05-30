إلغاء مباريات «رولان جاروس» للتنس بباريس

تسبب استمرار في العاصمة الفرنسية باريس، بإلغاء كافة مباريات بطولة رولان جاروس الدولية للتنس.

وذلك في سابقة منذ 16 عاما.

> ونشر منظمين البطولة على موقع التواصل “تويتر “بسبب سوء الأحوال الجوية لن تلعب أي مباراة والاتحاد الفرنسي للتنس سوف يعيد ثمن تذاكر للجماهير”.

وأتخذ هذا القرار من قبل المنظمين للبطولة بعد تأجيل المباريات لعدة ساعات متتالية منذ ظهر اليوم بسبب استمرت هطول الأمطار.

ومن المقرر ان تستأنف مباريات رولان جاروس غدا الثلاثاء في حال تحسنت الأحوال المناخية.

و تعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ البطولة الدولية الذي يتم فيها تأجيل المباريات حيث كانت المرة الأولي عام 2000.

وكانت النسخة 115 من بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس قد انطلقت في 22 مايو وتستمر حتى 5 يونيو على الملاعب الترابية بباريس.

أ ش أ