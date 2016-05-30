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الجمعة المقبل.. فرقة «الحضرة» للإنشاد الديني الصوفي بساقية الصاوي

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الجمعة المقبل.. فرقة «الحضرة» للإنشاد الديني الصوفي بساقية الصاوي الجمعة المقبل.. فرقة «الحضرة» للإنشاد الديني الصوفي بساقية الصاوي

فرقة الحضرة

تحيي فرقة «الحضرة» للإنشاد الدينى الصوفى، ليلية إنشادية صوفية، يوم الجمعة المقبل، بقاعة النهر بساقية الصاوي ، في الساعة السابعة مساءًا .

وتشدوا الفرقة خلال الحفل مجموعة من أشهر قصائدها مثل«إني جعلتك في الفؤاد محدثي»، و«المسك فاح»، و«إيه العمل يا أحمد»، و«يا كرام جودو»، بالإضافة إلى قصائد جديدة ينشدوها لأول مرة.

يُذكر أن، فرقة «الحضرة» للإنشاد الدينى هى أول فرقة مصرية للإنشاد الصوفى الجماعي، حيث قرر«نور ناجح» إنشاء فرقة مصرية للإنشاد الديني في بدايات عام 2015، حيث بدأ بإعلان على التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، يطلب فيه منشدين وعازفين لإنشاء الفرقة التي أصبحت اليوم فرقة «الحضرة» التي تحظى حفلاتها الثابتة بحضور كبير، خاصة من فئة الشباب، وتتكون من 11عضوًا أكبرهم 41 عامًا وأصغرهم 21عامًا ينتموا إلى مختلف الطرق الصوفية.

 

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