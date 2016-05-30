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مفاجأة.. الأردن وتركيا يبحثان مد سكة حديدية تصل لدول الخليج وإسرائيل

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مفاجأة.. الأردن وتركيا يبحثان مد سكة حديدية تصل لدول الخليج وإسرائيل مفاجأة.. الأردن وتركيا يبحثان مد سكة حديدية تصل لدول الخليج وإسرائيل
كشفت صحيفة "الرأى اليوم" الأردنية، اليوم الاثنين، عن نية الأردن وتركيا مد خط سكة حديدية تربط بين البلدين وتصل إلى المملكة العربية ودول الخليج.

وأضافت الصحيفة الأردنية أن تنشيط العلاقة التركية الأردنية على أساس مصالح ومشاريع مشتركة عملاقة فى مجال النقل أنتقل إلى مستوى الخطوات التنفيذية بين عمان وأنقرة بعد مفاوضات ومباحثات معقدة بقيت فى السر طوال الأسابيع التى اعقبت زيارة رئيس الوزراء التركى السبق داوود أوغلو إلى عمان مؤخرا.

وقالت الصحيفة، إن الأردن وتركيا يبحثان معا تطوير العمل فى مشاريع الممرات البحرية بين مدينة العقبة فى البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط على أساس توفير البنية اللازمة لاستثمار هذه الممرات البحرية، مضيفة أن تم البحث خلف الأضواء بالموضوعات المتعلقة بدراسة تنشيط "الخط الحجازى" القديم والتراثى على أن يشمل المشروع لاحقا إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وفى السياق نفسه، علق موقع "بورت تو بورت" الإسرائيلى المتخصص فى شئون النقل والمواصلات، على المشروع قائلا: إن محادثات مد السكك الحديدية بين تركيا والأردن، هى جزء من محاولة لتخفيف الصعوبات التى تواجه الصادرات التركية إلى دول الخليج.

وأشار الموقع العبرى، إلى أن خط سكة حديد الحجاز تم بناؤه فى عهد الامبراطورية العثمانية، وكان يهدف إلى خدمة الحجاج إلى الأماكن المقدسة فى المملكة العربية السعودية.

وتم افتتاح خط للسكك الحديدية من دمشق المدينة المنورة فى عام 1908، وكان هناك أجزاء من المسار تربط الأردن والمملكة العربية السعودية ولكن تم تدمير معظمها أثناء الحرب العالمية الأولى، وكان يمر هذا الخط أيضا للحجاز على مدينة حيفا الفلسطينية ودرعا فى سوريا.

تركيا-(2)

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